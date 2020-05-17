Антисионистские группы по всему миру заявили о своей поддержке инициативе поднять флаг Палестины

Каждый год в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан тысячи мусульман, христиан, евреев, правозащитных групп и антисионистских организаций в Европе принимают участие в общенациональных митингах, несут плакаты и выкрикивают лозунги против нового заговора против Палестины и её народа.

День «Аль-Кудс» был учрежден в 1979 году по инициативе Имама Хомейни в знак поддержки борьбы палестинцев за свои права.

Однако вспышка коронавируса (COVID-19) и необходимость следовать руководящим принципам здравоохранения, чтобы предотвратить распространение болезни, препятствовали празднованию дня Аль-Кудс этом году в большинстве стран.

По этому британские мусульмане во главе с Исламской комиссией по правам человека проявили творческую инициативу.

Исламская комиссия по правам человека, как организатор Всемирного дня аль-Кудс в Лондоне, начала новое движение и призвала поднять флаг Палестины в поддержку угнетенного народа Палестины в любой точке мира в течение последних десяти дней Рамадана и опубликовать его фото в социальных сетях.

В связи с этим, исламская комиссия по правам человека запустила хэштег «#FlyTheFlag» по случаю дня аль-Кудса.

Стоит отметить, что в этом году международный день аль-Кудс отмечается 22 мая.