День Аль-Кудс - это демонстрация солидарности между авраамическими религиями против сионизма

«По крайней мере, до двадцатого века не было никаких дискуссий о доступе авраамических религий в Иерусалим, но с появлением сионизма все изменилось, настаивая на том, что Иерусалим должен быть только в руках «евреев» ислам и христианство не имеют там никакого права, и, несмотря на святые христианские и исламские места, Иерусалим будет еврейским городом», - сказал он.

«День Аль-Кудс является важным событием, во время которого мир не отказывает сионизму и заявляет, что Аль-Кудс принадлежит всем», - отметил он.

Член «Движения глобальной солидарности» против сионизма продолжил: «Этот день напоминает палестинцам о большой глобальной солидарности с их борьбой, потому что Иерусалим является не только священным городом для палестинцев, но и частью их земли и родины».

Ссылаясь на всесторонние усилия сионистского режима по легализации оккупации новых частей Западного берега, он сказал, что в этих условиях День Аль-Кудса имеет огромное значение для палестинского народа.