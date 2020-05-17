Иракский депутат: шествие Аль-Кудса гарантирует законные права палестинцев

В эксклюзивном интервью ИРНА в четверг Хуссейн аль-Асади сказал, что это шествие является одним из наиболее важных инструментов давления на законодательный орган, особенно в европейских странах, а также на некоторые международные организации, такие как Гаагский трибунал.

Он назвал европейские и американские страны одними из самых важных стран в палестинском деле, отметив, что шествие в защиту прав палестинского народа во Всемирный день Аль-Кудс и в различных случаях может повлиять на центры принятия решений в таких странах.

По его словам, эти протесты и публичные требования могут не иметь никакого влияния на страны с диктаторскими режимами, но в демократических странах, особенно в Европе, на их законодательные органы оказывается рычаг давления для принятия решений по достижению законных прав палестинского народа.

«Мы видели, что в результате давления таких демонстраций и митингов некоторые европейские страны приняли решения против ряда должностных лиц сионистского режима и не позволили им поехать в свои страны по обвинению в совершении военных преступлений против палестинцев», - указал он.