17 мая 2020 г., 11:36
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News Code: 83790126
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Ал-Кудс это путь мучеников

Религиозный эксперт: Аль-Кудса - время, чтобы показать поддержку угнетенным мира

Религиозный эксперт: Аль-Кудса - время, чтобы показать поддержку угнетенным мира

Шахр-е Корд, 16 мая, ИРНА - Представитель Верховного лидера в Чахармахале и Бахтиари Мохаммад–Али Некунам, говоря о предстоящем Дня Аль-Кудса, сказал, что День : Аль-Кудса - это время, чтобы показать поддержку угнетенным мира.

«В этом году форма проведения шествия Всемирного Дня Аль-Кудса отличается от предыдущих лет», - сказал он.

«В предыдущие годы мир, присутствуя в шествии, мы показывали поддержку угнетенных, но в этом году мы будем играть роль в этом великом джихаде по-другому из-за вспышки коронавируса», - сказал он.

По его словам, День Аль-Кудс призван привлечь внимание всего мира к жёсткому притеснению Иерусалима, который некоторые сионистские расисты пытаются узурпировать, забрав большое количество людей без крова.

«Мусульманская нация никогда не будет молчать ни при каких обстоятельствах и будет противостоять мыслям оккупантов Палестины и Иерусалима», - сказал он.

«Все люди примут участие в этом великом джихаде в последнюю пятницу Рамадана, чтобы Иерусалим не попал в руки врагов Палестины», - заключил он.

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