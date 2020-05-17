Глава Британской исламской комиссии по правам человека предупредил о бездействии исламских центров

«К сожалению, некоторые исламские организации и деятели в последние годы совершенно молчали о событиях в Палестине и сблизились с сионистским позициям», - сказал он.

При этом он назвал этот процесс «очень опасным» и выразил надежду, что этот год станет поворотным моментом в поддержке Международного дня Иерусалима, палестинского народа и справедливости.

Глава британской Исламской комиссии по правам человека заявил, что Всемирный день Ал-Кудс в Лондоне в этом году отмечен из-за вспышки коронавируса и необходимости следовать советам по здоровью. Он также объявил новое движение под названием «Поднятие палестинского флага за справедливость» отметил, что сторонники Палестины, выразят свое отвращение к преступлениям сионистского режима в киберпространстве.

Таким образом, он призвал людей поднять палестинский флаг над мечетями, исламскими центрами, домами, автомобилями и рабочими местами, чтобы объявить о своей поддержке Палестины, и опубликовать изображение в Интернете.