17 мая 2020 г., 11:29
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News Code: 83790116
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Ал-Кудс это путь мучеников

Глава Британской исламской комиссии по правам человека предупредил о бездействии исламских центров

Глава Британской исламской комиссии по правам человека предупредил о бездействии исламских центров

Лондон, 17 мая, ИРНА - Глава Британской исламской комиссии по правам человека Масуд Шаджаре, который отвечает за планирование ежегодной церемонии Всемирного дня Ал-Кудс в Лондоне, предостерег от бездействия западных организаций, исламских центров и религиозных деятелей перед лицом событий в Палестине.

«К сожалению, некоторые исламские организации и деятели в последние годы совершенно молчали о событиях в Палестине и сблизились с сионистским позициям», - сказал он.

При этом он назвал этот процесс «очень опасным» и выразил надежду, что этот год станет поворотным моментом в поддержке Международного дня Иерусалима, палестинского народа и справедливости.

Глава британской Исламской комиссии по правам человека заявил, что Всемирный день Ал-Кудс в Лондоне в этом году отмечен из-за вспышки коронавируса и необходимости следовать советам по здоровью. Он также объявил новое движение под названием «Поднятие палестинского флага за справедливость» отметил, что сторонники Палестины, выразят свое отвращение к преступлениям сионистского режима в киберпространстве.

Таким образом, он призвал людей поднять палестинский флаг над мечетями, исламскими центрами, домами, автомобилями и рабочими местами, чтобы объявить о своей поддержке Палестины, и опубликовать изображение в Интернете.

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