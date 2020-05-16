16 мая 2020 г., 23:36
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Журнал Мешхедского университета имени Фердоуси принят на международной базе Scopus

Журнал Мешхедского университета имени Фердоуси принят на международной базе Scopus

Мешхед, 16 мая, ИРНА - Декан факультета математических наук Мешхедского университета им. Фердоуси Алиреза Сохейли сказал, что Иранский журнал численного анализа и оптимизации для индекса был принят в базе данных Scopus.

«Иранский журнал численного анализа и оптимизации Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization недавно смог получить лицензию от группы оценки Scopus, которая имеет более 60 миллионов документов, для индексирования этой базы данных», - сказал он.

«Содержание статей и журналов, индексируемых в этих международных базах знаний, таких как Scapus, будет доступно другим исследователям и ученым, которые ссылаются на эти базы данных», добавил он.

Журнал, который начал работу в 2008 году под названием «Журнал математических исследований» с разрешения Министерства исламской ориентации, продолжил работу в 2013 году под руководством Министерства науки, исследований и технологий пож названием Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization.

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