Журнал Мешхедского университета имени Фердоуси принят на международной базе Scopus

«Иранский журнал численного анализа и оптимизации Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization недавно смог получить лицензию от группы оценки Scopus, которая имеет более 60 миллионов документов, для индексирования этой базы данных», - сказал он.

«Содержание статей и журналов, индексируемых в этих международных базах знаний, таких как Scapus, будет доступно другим исследователям и ученым, которые ссылаются на эти базы данных», добавил он.

Журнал, который начал работу в 2008 году под названием «Журнал математических исследований» с разрешения Министерства исламской ориентации, продолжил работу в 2013 году под руководством Министерства науки, исследований и технологий пож названием Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization.