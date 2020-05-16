Международная конференция Ал-Кудс пройдет в виде видеоконференции

«Видеоконференция пройдет 18 и 19 мая, с 18:00 до 20:00 по иранскому времени и с 16:30 до 18:30 по мекковскому времени, в течение 2 дней, через Adobe Connect. Программа также показывается live.alabaster.ir, Instagram, Facebook и YouTube», - сказал председатель Международной конференции по Алиреза Эрафи.

«Цель конференции - поддержать Иерусалим, используя возможности элит, неправительственных организаций и великого движения Арбаина, объяснить заговоры сионистского режима и глобального высокомерия, изучать роль государственного терроризма в Палестине и исламском мире», - отметил он.

«Ал-Кудс в мыслях Имама Хомейни и Верховного лидера революции, государственный терроризм сионистского режима, дискурс исламского сопротивления и освобождение Иерусалима, роль командиров сопротивления в борьбе с сионизмом являются одними из тем этой конференции», - указал он.

По его словам, сделка века, американские хитрости по консолидации оккупации, Ал-Кудс в СМИ и его Всемирного дня, Арбаин, Палестина на пути эволюции, экстремизм, терроризм и палестинский кризис, права человека и палестинская проблема являются другими направлениями этой международной конференции.

Участниками этой международной конференции являются научные, культурные и политические деятели со всего мира.

Конференция организована в сотрудничестве со Всемирной ассамблеей по сближению исламских религий, международным офисом Верховного лидера, Центром по связям и международным делам семинарий и Всемирной ассамблеей мусульманских профессоров, а также лекторами из Ирана, Пакистана, Ирака, Палестины, Бангладеш, Канады и Таиланда, Сьерра-Леоне, Бахрейна, Индонезии, Сирии, США, Великобритании, Таллинна, Ливана, Южной Африки, Нигерии и Мадагаскара.