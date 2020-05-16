Темп научного роста Ирана в 2019 году вырос

«Несмотря на ограничения, научный рост Ирана увеличился в 2019 году по сравнению с 2018 годом, достигнув 9,59 процента по сравнению с 2018 годом», - сказал он.

«Среди 25 стран мира с точки зрения науки, Китай имел самые высокие темпы роста с 11,9 процента, Иран 9,59 процента и Турция 6,25 процента», - добавил он.

«Доля Ирана в этой области 20 лет назад составляла лишь одну десятую процента, а теперь эта доля возросла до двух процентов. За последние 20 лет на исламские страны приходилось 10 процентов научной продукции, из которых на Иран приходилось 2 процента», - указал он.