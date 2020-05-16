Иностранные граждане в Иране с коронавирусом лечатся бесплатно

Мехди Махмуди, подчеркивая продолжение оказания помощи в поддержании и заботе о здоровье населения, сказал: «Политика Исламской Республики Иран состоит в том, чтобы предотвращать любую дискриминацию в предоставлении услуг и медицинской помощи среди иранских и иностранных граждан, проживающих в Иране».

«После вспышки вируса в марте среди граждан Афганистана, проживающих в Иране, были распространены различные медицинские принадлежности, такие как дезинфицирующие средства, маски и перчатки», - отметил он.

«В течение того же периода около 6000 семей иностранных жителей иранских городов были обеспечены различными средствами индивидуальной защиты, в том числе масками, очками, перчатками и изолированной одеждой, санитарным оборудованием, таким как жидкое мыло, дезинфицирующие гели и лекарства, а также денежными средствами», - указал чиновник.