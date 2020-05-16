Посол Ирана в Дамаске: первая кибла мусульман не продается

«Цель проведения Международного дня Аль-Кудс состоит в том, чтобы привлечь внимание мусульман и помочь им присоединиться к их первой кибле, а также не продать первую киблу мусульман к участию в международных аукционах», - сказал он.

«С самого начала Исламская Республика Иран подвергалась нападениям и экономической блокаде в целях защиты законных прав палестинского народа», - отметил он.

Председатель Высшего комитета общественной поддержки интифады и сопротивления сионистам Мохаммад Мустафа Миру, также подчеркнул необходимость добиваться освобождения всех палестинских территорий от сионистской оккупации и призвал объединенное движение противодействовать сионистско-американским планам в регионе и работать над тем, чтобы поддержать их.