16 мая 2020 г., 21:27
Journalist ID: 2388
News Code: 83789694
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Посол Ирана в Дамаске: первая кибла мусульман не продается

Посол Ирана в Дамаске: первая кибла мусульман не продается

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Посол Ирана в Дамаске Джавад Торкабади сказал, что первая кибла мусульман - это не земля, которую можно продать на международных аукционах, и Всемирный день Аль-Кудс призван привлечь внимание мусульман к этой проблеме.

«Цель проведения Международного дня Аль-Кудс состоит в том, чтобы привлечь внимание мусульман и помочь им присоединиться к их первой кибле, а также не продать первую киблу мусульман к участию в международных аукционах», - сказал он.

«С самого начала Исламская Республика Иран подвергалась нападениям и экономической блокаде в целях защиты законных прав палестинского народа», - отметил он.

Председатель Высшего комитета общественной поддержки интифады и сопротивления сионистам Мохаммад Мустафа Миру, также подчеркнул необходимость добиваться освобождения всех палестинских территорий от сионистской оккупации и призвал объединенное движение противодействовать сионистско-американским планам в регионе и работать над тем, чтобы поддержать их.

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