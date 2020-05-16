16 мая 2020 г., 20:37
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News Code: 83789668
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Иран сделал акцент на расширении военного и оборонного сотрудничества с Ираком

Иран сделал акцент на расширении военного и оборонного сотрудничества с Ираком

Багдад, 16 мая, ИРНА - Во время встречи с министром обороны Ирака Джумой Анадом военный атташе Исламской Республики Иран генерал Мостафа Морадиян подчеркнул необходимость расширения сотрудничества в области обороны с Багдадом.

В ходе встречи Морадиян поздравил Анада с назначением министром обороны в новом правительстве Ирака и подчеркнул готовность страны развивать отношения с дружественной и братской страной Ирака, особенно сотрудничество в области обороны.

Министр обороны Ирака также указал на роль Исламской Республики Иран в борьбе с терроризмом и высоко оценил усилия страны в борьбе с ИГИЛ.
Встреча была посвящена состоянию терроризма и недавним движениям ИГИЛ, с подчеркиванием необходимости укрепления четырехстороннего центра обмена разведданными для борьбы с терроризмом (Иран, Россия, Сирия и Ирак) в борьбе с терроризмом. Стороны также обсудили, как ирано-иракское сотрудничество будет работать вместе и развивать его.

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