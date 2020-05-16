16 мая 2020 г., 15:27
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Глава Горсовета Тегерана написал письмо о санкциях своим коллегам из 25 стран

Глава Горсовета Тегерана написал письмо о санкциях своим коллегам из 25 стран

Тегеран, 16 мая, ИРНА – Глава городского совета Тегерана Мохсен Хашеми написал письмо своим коллегам из 25 столицей мира, чтобы использовали свои законные возможности для снятия экономических санкций против иранского народа.

Хашеми попросил своих коллег вести переговоры с парламентом и правительством в своих странах, чтобы снять санкции США в адрес Ирана.
Глава городского совета Тегерана направил письмо главам Горсоветам в Париже, Лондоне, Брюсселе, Вене, Берлине, Оттаве, Амстердаме, Сеуле и т.п.
«Невозможность импорта необходимых медикаментов для борьбы с коронавирусом из-за санкций приведет к лишению иранских граждан доступом своим правам в области здравоохранения», говорится в письме.
«Беспримерные односторонние санкции в отношении Ирана лишили иранского народа возможностью сотрудничества с международным сообществом для борьбы с коронавирусом. Санкции фактически привели к разрыву отношений Ирана с миром», отмечается в письме.

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