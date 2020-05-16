Глава Горсовета Тегерана написал письмо о санкциях своим коллегам из 25 стран

Хашеми попросил своих коллег вести переговоры с парламентом и правительством в своих странах, чтобы снять санкции США в адрес Ирана.

Глава городского совета Тегерана направил письмо главам Горсоветам в Париже, Лондоне, Брюсселе, Вене, Берлине, Оттаве, Амстердаме, Сеуле и т.п.

«Невозможность импорта необходимых медикаментов для борьбы с коронавирусом из-за санкций приведет к лишению иранских граждан доступом своим правам в области здравоохранения», говорится в письме.

«Беспримерные односторонние санкции в отношении Ирана лишили иранского народа возможностью сотрудничества с международным сообществом для борьбы с коронавирусом. Санкции фактически привели к разрыву отношений Ирана с миром», отмечается в письме.