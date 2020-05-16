Сотрудничество России, Сирии и Ирана в борьбе с терроризмом продолжается

Хаджи, подчеркивая решительную поддержку Исламской Республикой Иран Сирии в борьбе с терроризмом, заявил: «Стратегическое сотрудничество между Россией, Сирией и Ираном по борьбе со зловещим явлением терроризма и текущие консультации трех стран по политическому урегулированию сирийского кризиса будут продолжаться».

Он подчеркнул важность продолжения совместной деятельности и сотрудничества между Ираном, Россией и Турцией в преддверии Астанинского процесса и отметил необходимость продолжения поддержки мира перед лицом сирийского кризиса и распространения коронавируса.