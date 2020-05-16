16 мая 2020 г., 14:43
Journalist ID: 2388
News Code: 83789244
0 Persons

Иран добился самодостаточности в импорте высокопрочных профилей

Иран добился самодостаточности в импорте высокопрочных профилей

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Иранская компания сделала большой шаг в импорте этого вида продукции, производя алюминиевые листы и профили с наноструктурным анодированным покрытием со специальной устойчивостью к износу и коррозии.

Технический и коммерческий директор Alborz Aluminium Complex Эхсан Бахши рассказал об этом достижении. «В прошлом году из-за санкций в стране прекратился импорт алюминиевого листа особого типа со специальной устойчивостью к износу и коррозии. Профили и листы были изготовлены только тремя странами, включая Нидерланды. По просьбе одного из наших клиентов мы начали разработку технологии производства для этого типа листов и профилей с уникальной отделкой, которая благодаря поддержке технических знаний и 38-летнему опыту в этой отрасли позволила создать технологию производства после одного года исследований и разработок. Алюминиевые профили с наноструктурным анодированным покрытием стали первыми на Ближнем Востоке с особой устойчивостью к износу и коррозии», - сказал он.

«В настоящее время мы производим и продаем 5000 тонн этого типа алюминия в год, и мы стремимся увеличить производственные мощности», - указал он.

Your Comment

You are replying to: .
4 + 6 =