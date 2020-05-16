Иран добился самодостаточности в импорте высокопрочных профилей

Технический и коммерческий директор Alborz Aluminium Complex Эхсан Бахши рассказал об этом достижении. «В прошлом году из-за санкций в стране прекратился импорт алюминиевого листа особого типа со специальной устойчивостью к износу и коррозии. Профили и листы были изготовлены только тремя странами, включая Нидерланды. По просьбе одного из наших клиентов мы начали разработку технологии производства для этого типа листов и профилей с уникальной отделкой, которая благодаря поддержке технических знаний и 38-летнему опыту в этой отрасли позволила создать технологию производства после одного года исследований и разработок. Алюминиевые профили с наноструктурным анодированным покрытием стали первыми на Ближнем Востоке с особой устойчивостью к износу и коррозии», - сказал он.

«В настоящее время мы производим и продаем 5000 тонн этого типа алюминия в год, и мы стремимся увеличить производственные мощности», - указал он.