15 мая 2020 г., 14:45
Journalist ID: 2177
News Code: 83788277
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В Иране число случаев коронавируса превысило 116 тыс.

В Иране число случаев коронавируса превысило 116 тыс.

Тегеран, 15 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 116 635, летальных исходов — на 6902, зафиксированы 91836 случаев выздоровления. Об этом сообщил в пятницу глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 2102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 116 635 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 48 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6902 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 91836 случаев выздоровления среди заразившихся. "2727 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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