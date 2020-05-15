Производство крупнейших производителей ГБЖ, входящих в состав организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) за период с 20 марта по 19 апреля составило 2,54 млн. тонн.
Иран в настоящее время занимает второе место в мире по производству ГБЖ, уступая по данному показателю лишь Индии.
Стоит отметить, что крупнейшие производители ГБЖ в Иране произвели 24,65 млн. тонн горяче-брикетированного железа за 11 месяцев прошлого 1398 иранского календарного года (который закончился 19 марта 2020).
Тегеран, 15 мая. ИРНА — Объем производства горяче-брикетированного железа (ГБЖ) в Иране за первый месяц текущего иранского календарного года (с 20 марта по 19 апреля 2020 г.) составил 2,54 млн. тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Производство крупнейших производителей ГБЖ, входящих в состав организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) за период с 20 марта по 19 апреля составило 2,54 млн. тонн.
-
В Иране число случаев коронавируса превысило 116 тыс.
Тегеран, 15 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 116 635,…
-
Производство горяче-брикетированного железа в Иране превысило 2,5 млн. тонн
Тегеран, 15 мая. ИРНА — Объем производства горяче-брикетированного железа (ГБЖ) в Иране за…
-
Посол Ирана провел встречу с министром труда Сербии
Белград, 15 мая. ИРНА — Новый посол Ирана в Белграде Рашид Хасанпур провел встречу с министром…
-
Ульянов: попытки США презентовать себя как участника СВПД — иллюзия
Тегеран, 15 мая. ИРНА — Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал…
-
Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана
Москва, 15 мая. ИРНА — Планы США ввести бессрочное оружейное эмбарго в отношении Ирана не имеют…
-
Зариф: Надо еще что-нибудь добавить?
Тегеран, 14 мая, ИРНА - В четверг вечером глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в Twitter…
-
Зариф: участие США в резолюции Совета безопасности завершено
Тегеран, 14 мая, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter написал, что…
-
В Иране число жертв коронавируса достигло 6854 человек
Тегеран, 14 мая, ИРНА - Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 114533, летальных…
-
Фирдоуси - вечный поэт Ирана в области эпоса
Мешхед, 14 мая, ИРНА - 14 мая названо днем памяти мудреца Абулькасима Фирдоуси, иранского знаменитог…
-
МИД: США должны положить конец государственному терроризму
Тегеран, 14 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на заявление…
Your Comment