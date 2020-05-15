15 мая 2020 г., 12:32
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News Code: 83788163
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Производство горяче-брикетированного железа в Иране превысило 2,5 млн. тонн

Производство горяче-брикетированного железа в Иране превысило 2,5 млн. тонн

Тегеран, 15 мая. ИРНА — Объем производства горяче-брикетированного железа (ГБЖ) в Иране за первый месяц текущего иранского календарного года (с 20 марта по 19 апреля 2020 г.) составил 2,54 млн. тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство крупнейших производителей ГБЖ, входящих в состав организации развития и реновации горнорудной промышленности Ирана (IMIDRO) за период с 20 марта по 19 апреля составило 2,54 млн. тонн.
Иран в настоящее время занимает второе место в мире по производству ГБЖ, уступая по данному показателю лишь Индии.
Стоит отметить, что крупнейшие производители ГБЖ в Иране произвели 24,65 млн. тонн горяче-брикетированного железа за 11 месяцев прошлого 1398 иранского календарного года (который закончился 19 марта 2020).

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