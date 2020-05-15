15 мая 2020 г., 10:10
Journalist ID: 2177
News Code: 83788096
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Посол Ирана провел встречу с министром труда Сербии

Посол Ирана провел встречу с министром труда Сербии

Белград, 15 мая. ИРНА — Новый посол Ирана в Белграде Рашид Хасанпур провел встречу с министром труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Зораном Джорджевичем.


Во время встречи Джорджевич выразил благодарность Ирану за принципиальную позицию по поводу непризнания односторонне провозглашенной независимости Косово, и за уважение суверенитета и территориальной целостности Сербии.
Сербский министр указал, что страны связывают прочные дружеские отношения. "Тегеран и Белград всегда поддерживают друг друга на международной арене", сказал он.
Джорджевич также добавил, что министерство труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии в ближайшее время подпишет с министерством труда Ирана соглашение о сотрудничестве в области труда, социальных вопросов, страхования и социального обеспечения.
Он добавил, что Сербия заинтересована развивать отношения с Ираном по многим направлениям, представляющим взаимный интерес.

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