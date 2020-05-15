Посол Ирана провел встречу с министром труда Сербии



Во время встречи Джорджевич выразил благодарность Ирану за принципиальную позицию по поводу непризнания односторонне провозглашенной независимости Косово, и за уважение суверенитета и территориальной целостности Сербии.

Сербский министр указал, что страны связывают прочные дружеские отношения. "Тегеран и Белград всегда поддерживают друг друга на международной арене", сказал он.

Джорджевич также добавил, что министерство труда, занятости, по делам ветеранов и социальным вопросам Сербии в ближайшее время подпишет с министерством труда Ирана соглашение о сотрудничестве в области труда, социальных вопросов, страхования и социального обеспечения.

Он добавил, что Сербия заинтересована развивать отношения с Ираном по многим направлениям, представляющим взаимный интерес.