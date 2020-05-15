Ульянов: попытки США презентовать себя как участника СВПД — иллюзия

"США настаивают, что они сохраняют статус участника СВПД и соответствующего права. Иллюзия. В данном случае применимо Консультативное заключение Международного суда ООН(1971): «сторона, которая отказывается от своих обязательств или не выполняет их, не может быть признана сохраняющей свои права»", написал Ульянов в своем Twitter.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

13 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США. "Я не вижу никаких причин, почему оружейное эмбарго должно быть наложено на Иран. Оно истекает 18 октября, оно было временным", сказал Небензя на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия накладывать вето на резолюцию США.