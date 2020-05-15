15 мая 2020 г., 09:47
Journalist ID: 2177
News Code: 83788088
0 Persons

Ульянов: попытки США презентовать себя как участника СВПД — иллюзия

Ульянов: попытки США презентовать себя как участника СВПД — иллюзия

Тегеран, 15 мая. ИРНА — Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал иллюзией утверждения, что США остаются участником Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"США настаивают, что они сохраняют статус участника СВПД и соответствующего права. Иллюзия. В данном случае применимо Консультативное заключение Международного суда ООН(1971): «сторона, которая отказывается от своих обязательств или не выполняет их, не может быть признана сохраняющей свои права»", написал Ульянов в своем Twitter.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

13 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что  не видит причин для продления в Совете Безопасности оружейного эмбарго в отношении Ирана, в пользу которого активно выступают США. "Я не вижу никаких причин, почему оружейное эмбарго должно быть наложено на Иран. Оно истекает 18 октября, оно было временным", сказал Небензя на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия накладывать вето на резолюцию США.

Your Comment

You are replying to: .
8 + 10 =