15 мая 2020 г., 09:18
Journalist ID: 2177
News Code: 83788078
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Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана

Захарова раскритиковала планы США по оружейному эмбарго против Ирана

Москва, 15 мая. ИРНА — Планы США ввести бессрочное оружейное эмбарго в отношении Ирана не имеют перспектив, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Упорное расшатывание СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) за счет новых антииранских идей, к числу которых относится и предложение ввести против Ирана бессрочное оружейное эмбарго, просто не делает чести США. Понятно, что перспектив этот курс не имеет", - сказала Захарова на брифинге.

"А усилия тех участников СВПД, которые сохранили подлинную всестороннюю приверженность ядерной сделке, продолжают бороться за ее сохранение и устойчивое выполнение, эти усилия будут продолжены. На этот счет в Вашингтоне не должно быть никаких сомнений", - указала она.

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