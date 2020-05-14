Зариф: участие США в резолюции Совета безопасности завершено

«Те, кто стремится лечить коронавирус путем использования дезинфицирующих средств, также утверждают, что они участвуют в резолюции Совета Безопасности ООН», - сказал он.

«Они (американцы) утверждают, что являются участником в резолюции Совета Безопасности, давно вышли из нее», - добавил Зариф.

Госсекретарь США Майк Помпео, увидев, что политика американского экономического, политического и военного терроризма против иранского народа неэффективна, заявил, что страна все еще является участником ядерной сделки по резолюции 2231 Совета Безопасности ОО. Он обвинил Иран в нарушении своих обязательств и призвал к возвращению санкций Совета Безопасности, особенно продлению эмбарго на поставки оружия в отношении Ирана.

В ответ на попытки Помпео продлить эмбарго на поставки оружия против Ирана, постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт-Раванчи, заявил, что у Соединенных Штатов нет никаких доказательств того, что они все еще участвуют в ядерной сделке.