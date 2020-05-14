В Иране число жертв коронавируса достигло 6854 человек

"За последние сутки выявлен 808 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 114533 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки к сожалению умерли 55 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6854 человека.

По словам Джаханпура, зафиксированы 90539 случаев выздоровления среди заразившихся.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.