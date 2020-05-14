МИД: США должны положить конец государственному терроризму

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Министерство иностранных дел Ирана в годовщину создания сионистского режима и Деня Накба заявило, что за более чем семь десятилетий оккупации сионистский режим начал свои враждебные действия, занимая, насилуя и совершая преступления против основных владельцев этой земли.