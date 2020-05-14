14 мая 2020 г., 13:42
Journalist ID: 2388
News Code: 83787559
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МИД: США должны положить конец государственному терроризму

МИД: США должны положить конец государственному терроризму

Тегеран, 14 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на заявление американцев о том, что Иран не сотрудничал с США в борьбе с терроризмом, заявил, что США должны положить конец государственному терроризму.

«США, с их историей создания, финансирования и вооружения различных террористических групп, использования государственного терроризма и открытой поддержки другого террористического режима, не являются хорошей точкой оценки антитеррористических усилий», - сказал он.

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