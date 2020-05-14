14 мая 2020 г., 12:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83787416
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Первая партия иранской медицинской помощи доставлена в Таджикистан

Первая партия иранской медицинской помощи доставлена в Таджикистан

Тегеран, 14 мая, ИРНА - Советник министра энергетики по международным делам Мохаммад –Али Фарахнакиян объявил о доставке первой партии медикаментов из Исламской Республики Иран в Таджикистан.

«По сообщению секретариата Совместной комиссии по сотрудничеству Иран-Таджикистан, базирующейся в министерстве энергетики, после официального запроса правительства Таджикистана от правительства Исламской Республики Иран, что стране необходимы медицинские принадлежности для борьбы с распространением заболевания COVID-19 в Таджикистане, Секретариат провел несколько консультаций и согласований с должностными лицами Министерства иностранных дел, Организации развития торговли и Министерства здравоохранения Ирана, чтобы направить в Душанбе необходимую помощь в рамках развития человеческих отношений между двумя дружественными странами», - сказал он.

«В партии содержалось значительное количество медикаментов, запрошенных правительством Таджикистана, которые были отправлены в Душанбе иранскими авиакомпаниями Вареш и доставлены в Таджикистан», - добавил он.

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