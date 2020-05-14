Иран призвал правительства и нации к эффективной поддержки палестинского народа

День Накба отмечается палестинскими арабами 15 мая, на следующий день после дня основания государства Израиль. День Накба для палестинцев в первую очередь связан с изгнанием и бегством около 700 000 арабских беженцев, с проигранными арабско-израильскими войнами и с потерей своей родины и имущества.

72 года назад, в этот день, сионистские иммигранты убивали палестинцев, включая мужчин и женщин, молодых и старых и невинных детей, под предлогом девиантных и расистских идей и мыслей и заставляли их покидать свои дома.

Основными этапами процесса создания государства были появление сионистского движения, декларация Бальфура, британский мандат на Палестину, план ООН по разделу Палестины и Война за независимость.

Подчеркивая твердую позицию Исламской Республики Иран в поддержке освободительной борьбы палестинского народа, министерство иностранных дел считает, что палестинская проблема является первой проблемой исламского мира, несмотря на все заговоры. МИД также призвало другие свободные нации поддержать палестинский народ в освобождении его земли.