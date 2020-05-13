Россия не исключает переговоров о вооружениях Ирану после снятия эмбарго

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил в интервью РИА Новости, что Тегеран получал предложения по поставке военной техники и оборонительных вооружений от ряда стран, планирует определенные шаги после снятия ограничений.

"Да, потому что заканчивается срок действия соответствующей резолюции СБ ООН и Россия аккуратно ее соблюдала", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли РФ начать поставки вооружений в Иран после того, как эмбарго СБ ООН в отношении Тегерана истечёт осенью этого года.

Кабулов отметил, что "пока таких переговоров (о начале поставок вооружений - ред.) нет, но они станут вполне возможны, потому что устранится международно-правовое препятствие, которое существует до октября".

"После его устранения - Иран суверенная страна, не меньше, чем Россия, и это ее право обращаться к нам", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь в октябре этого года и отклонений от этого решения быть не может. В то же время госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.