Иран предствит иностранным инвестерам право на получение временного вида на жительство

Динпараст напомнил, что в июле 2019 года правительство Ирана утвердило подзаконный акт, который предусматривает предоставление пятилетнего вида на жительство иностранным инвесторам в соответствии со стратегией поощрения иностранных инвестиций.

"Согасно закону, Каждый инвестор получит пятилетний вид на жительство в Иране, если он инвестирует 250 тыс. евро или эквивалент в других валютах, определенных Центральным банком Ирана (CBI), согласно уставу. Закон разрешает принимать иностранные инвестиции в форме открытия счетов в иранских банках, покупки инвестиционных облигаций и ценных бумаг, а также инвестиций в жилищный сектор", указал он.