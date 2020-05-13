13 мая 2020 г., 20:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83786956
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Иран предствит иностранным инвестерам право на получение временного вида на жительство

Иран предствит иностранным инвестерам право на получение временного вида на жительство

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Иностранным инвестерам представлено право на получение пятилетнего вида на жительство в Иране, заявил замглавы МВД Ирана по экономическим вопросам и региональному развитию Бабак Динпараст.

Динпараст напомнил, что в июле 2019 года правительство Ирана утвердило подзаконный акт, который предусматривает предоставление пятилетнего вида на жительство иностранным инвесторам в соответствии со стратегией поощрения иностранных инвестиций.

 "Согасно закону, Каждый инвестор получит пятилетний вид на жительство в Иране, если он инвестирует 250 тыс. евро или эквивалент в других валютах, определенных  Центральным банком Ирана (CBI), согласно уставу. Закон разрешает принимать иностранные инвестиции в форме открытия счетов в иранских банках, покупки инвестиционных облигаций и ценных бумаг, а также инвестиций в жилищный сектор", указал он.

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