13 мая 2020 г., 19:07
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Иранские наборы для диагностики коронавируса прибыли в Германию

Иранские наборы для диагностики коронавируса прибыли в Германию

Тегеран, 13 мая, ИРНА – Наборы для диагностики коронавируса, созданные иранскими специалистами, прибыли в Германию. Об этом сообщил представитель таможни Ирана Рухоллах Латифи в среду.

Он отметил, что партия, состоящая из 200 наборов для диагностики коронавируса, будет использована для 20 тыс. тестов.
Кроме этого, 220 наборов для диагностики коронавируса отправлены в Турцию.
Латифи сказал, что африканские страны также заинтересованы покупать такие наборы, но ограничения на полеты из-за распространения коронавируса создали большую проблему.
Ранее, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter сообщил об отправке 40 тыс. иранских наборов для диагностики коронавируса в Германию, Турцию и другие страны.

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