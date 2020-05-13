Иранские наборы для диагностики коронавируса прибыли в Германию

Он отметил, что партия, состоящая из 200 наборов для диагностики коронавируса, будет использована для 20 тыс. тестов.

Кроме этого, 220 наборов для диагностики коронавируса отправлены в Турцию.

Латифи сказал, что африканские страны также заинтересованы покупать такие наборы, но ограничения на полеты из-за распространения коронавируса создали большую проблему.

Ранее, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter сообщил об отправке 40 тыс. иранских наборов для диагностики коронавируса в Германию, Турцию и другие страны.