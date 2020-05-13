13 мая 2020 г., 18:40
Journalist ID: 2177
News Code: 83786895
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Посол: давление США не повлияет на ирано-иракские отношения

Посол: давление США не повлияет на ирано-иракские отношения

Багдад, 13 мая. ИРНА — Давление со стороны Вашингтона не окажет никакого влияния на развивающиеся отношения Тегерана и Багдада, заявил посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди.

"Ираку необходимо поддерживать отношения с Ираном. Давление США, до сих пор не принесло никаких плодов, хотя в некоторых случаях оно создало ограничения", сказал Масджеди в беседе ИРНА.

Он указал на недавнюю встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, отметив, что новый глава правительства Ирака намерен развивать отношения по всем направлениям.

Он добавил, что во время переговоров мы обсудили развитие отношения в политической, культурной и торгово-экономичской сферах.

9 мая новый премьер-министр Ирака провел встречу с послом Ирана в Багдаде. Во время встречи Масджеди поздравил аль-Каземи и его кабинета с формированием нового правительства, заявив, что Тегеран заинтересован в расширении отношений с Багдадом по всем направлениям.

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