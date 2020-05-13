Посол: давление США не повлияет на ирано-иракские отношения

"Ираку необходимо поддерживать отношения с Ираном. Давление США, до сих пор не принесло никаких плодов, хотя в некоторых случаях оно создало ограничения", сказал Масджеди в беседе ИРНА.

Он указал на недавнюю встречу с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи, отметив, что новый глава правительства Ирака намерен развивать отношения по всем направлениям.

Он добавил, что во время переговоров мы обсудили развитие отношения в политической, культурной и торгово-экономичской сферах.

9 мая новый премьер-министр Ирака провел встречу с послом Ирана в Багдаде. Во время встречи Масджеди поздравил аль-Каземи и его кабинета с формированием нового правительства, заявив, что Тегеран заинтересован в расширении отношений с Багдадом по всем направлениям.