Древнее игровое поле для човгана нашли на западе Ирана

"В результате целенаправленных археологических раскопок было обнаружено первое в провинции Лорестан и третье в Иране древнее игровое поле для човгана", сказал Касеми.

По его словам, археологии обнаужили 4 стоящих каменных колонны, которые по их представлению составили ворота игорвого поля. "На одной из них нашли надпись на персидском языке, "относящаяся к эпохе Сефевидов", добавил Касеми.

Он добавил, что обнаруженные объекты расположены в поселке Халилабад недалеко от горной цепи Ошторанкух.