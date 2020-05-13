13 мая 2020 г., 18:20
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Древнее игровое поле для човгана нашли на западе Ирана

Древнее игровое поле для човгана нашли на западе Ирана

Хорамабад, 13 мая. ИРНА — Древнее игровое поле для човгана (конное поло) обнаружили в провинции Лорестан на западе Ирана, сообщил глава организации культурного наследия, ремесел и туризма провинции Амин Касеми.

"В результате целенаправленных археологических раскопок было обнаружено первое в провинции Лорестан и третье в Иране древнее игровое поле для човгана", сказал Касеми.

По его словам, археологии обнаужили 4 стоящих каменных колонны, которые по их представлению составили ворота игорвого поля. "На одной из них нашли надпись на персидском языке, "относящаяся к эпохе Сефевидов", добавил Касеми.

Он добавил, что обнаруженные объекты расположены в поселке Халилабад недалеко от горной цепи Ошторанкух.

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