День Накбы и глобальные обязанности

15 мая 1948 года напоминает о принудительной миграции миллионов палестинцев со своей родины после военных действий сионистских сил при поддержке правительств Великобритании и США.

Сионистские силы напали на 774 города и деревни, занимая 80% палестинской земли после убийства почти 15 тыс. мусульманских и христианских мирных жителей. Те, кто выжил, были вынуждены мигрировать на Западный берег реки Иордан, в сектор Газа и в соседние страны, такие как Сирия, Иордания и Ливан.

Перемещение палестинцев последовало за образованием первых сионистских центров на конгрессе 1897 года в Базеле, Швейцария, и передачей палестинского опекунства Великобритании и последующей публикацией Декларации Бальфура тогдашним министром иностранных дел Великобритании.

Организация Объединенных Наций наконец выпустила Резолюцию 181, разделяющую Палестину на две части – сионистскую и арабскую. Резолюция была фактически оправданием сионистской оккупации, так что сионисты продолжали резню палестинцев с опорой на поддержку Запада год после принятия резолюции.

Неудачные попытки добиться легитимности

Лидеры сионистского режима всегда пытались создать для себя законную идентичность, используя экономические, военные и политические средства и даже искажая историю и портя культурных символов палестинского народа. Но они не смогли этого сделать, несмотря на всю поддержку со стороны правительств США и Великобритании.

Они всегда преследовали идею «от Нила до Евфрата», чтобы удовлетворить неудовлетворенные чаяния основателей этого фальшивого режима. Они не только не смогли этого сделать, но и были вынуждены отступить от частей палестинских земель, таких как сектор Газа, в отчаянии.

Их усилия по иудаизации оккупированных земель и нормализации отношений с исламскими странами остаются мечтой, которая не осуществилась, несмотря на коварную гибкость, проявленную некоторыми региональными лидерами для нормализации отношений с сионистами.

Роль правозащитных организаций и ООН

Спустя более 70 лет после сионистской оккупации палестинских земель так называемые правозащитные организации не предприняли эффективных шагов по защите законных прав палестинцев, чтобы сионисты продолжали свою жестокость, не опасаясь преследования со стороны правозащитных организаций и ООН.

Представляется очевидным, что, пока Организация Объединенных Наций и ее дочерние структуры полагаются на США, которые являются главным сторонником сионистского режима, надежда палестинцев на такие организации никуда не денется.

Роль арабских стран и ОИС

Хотя некоторые арабские страны играют деструктивную роль в поддержке дела Палестины, стремясь установить отношения с режимом Тель-Авива, большинство мусульманских стран и свободолюбивых наций во всем мире хотят решительной и единой позиции против сионистских оккупантов.

Сопротивление и пробуждение – единственный путь окончания жизни сионистов

70-летняя оккупация сионистского режима показывает, что сионисты не понимают другого языка, кроме языка силы и сопротивления, и если палестинцы перестанут сопротивляться, их надежды на возвращение на родину превратятся в отчаяние.

Палестинские боевики настаивают на сопротивлении сионистской оккупации, повторяя, что так называемые мирные планы неэффективны. Они выступают против катастрофической «сделки века», говоря, что Интифада (сопротивление) – единственный способ защитить права палестинцев.