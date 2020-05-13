13 мая 2020 г., 17:36
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News Code: 83786811
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Иран планирует увеличить мощность морских портов Ирана до 8 млн TEU

Иран планирует увеличить мощность морских портов Ирана до 8 млн TEU

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Организация портов и судоходства Ирана в 1399 иранском году (начался 20 марта 2020 г.) планирует увеличить мощность морских портов страны с 7,7 млн. до 8 млн. TEU. Об этом заявил в интервью ИРНА глава организации портов и судоходства Ирана Мохаммад Растад.

По его словам, организация портов и судоходства планирует увеличить номинальную мощность морских портов с 246 млн. тонн до 264 млн. тонн. "Организация намерена построить зернохранилища на 100 тыс. Тонн на порт Чабахар, третью фазу порта имени Шахида Раджаи, а также нефтяные порты для экспорта и транзита нефтепродуктов на порт Шахида Раджаи", сказал Растад.

"Мы также планируем увеличить участие частного сектора в развитие инфраструктуры морских портов в этом году", сказал он, подчеркнув, что в текущем 1399 году мощность морских портов Ирана увеличится до 8 млн TEU.

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