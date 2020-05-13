Иран планирует увеличить мощность морских портов Ирана до 8 млн TEU

По его словам, организация портов и судоходства планирует увеличить номинальную мощность морских портов с 246 млн. тонн до 264 млн. тонн. "Организация намерена построить зернохранилища на 100 тыс. Тонн на порт Чабахар, третью фазу порта имени Шахида Раджаи, а также нефтяные порты для экспорта и транзита нефтепродуктов на порт Шахида Раджаи", сказал Растад.

"Мы также планируем увеличить участие частного сектора в развитие инфраструктуры морских портов в этом году", сказал он, подчеркнув, что в текущем 1399 году мощность морских портов Ирана увеличится до 8 млн TEU.