13 мая 2020 г., 15:43
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News Code: 83786664
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Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 46%

Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 46%

Тегеран, 13 мая. ИРНА — Производство алюминиевых слитков в Иране за первый месяц текущего иранского календарного года (с 20 марта по 19 апреля 2020 г.) увеличилось на 46%, следует из анализа статистических данных крупнейших производителей алюминиевых слитков.

Как следует из статистических данных производство алюминиевых слитков за период с 20 марта по 19 апреля составило 30030 тонн, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом производство алюминиевых слитков в алюминиевом заводе "Хормозал" за данный период вырос на 159%, составив 6809 тонн.

Согласно данным министерство промышленности, рудников и торговли,

крупнейшие производители алюминия в Иране произвели 275 716 тонн алюминиевых слитков в прошлом 1398 иранском календарном году (который закончился 19 марта 2020).

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