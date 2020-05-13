Производство алюминиевых слитков в Иране выросло на 46%

Как следует из статистических данных производство алюминиевых слитков за период с 20 марта по 19 апреля составило 30030 тонн, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом производство алюминиевых слитков в алюминиевом заводе "Хормозал" за данный период вырос на 159%, составив 6809 тонн.

Согласно данным министерство промышленности, рудников и торговли,

крупнейшие производители алюминия в Иране произвели 275 716 тонн алюминиевых слитков в прошлом 1398 иранском календарном году (который закончился 19 марта 2020).