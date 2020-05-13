Посол: Иран предпримет ответные действия при сохранении оружейного эмбарго

"Как написал президент (Ирана Хасан) Рухани в своем письме главам стран-участниц СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана - ред.), реакция Ирана на вынесение этой темы на обсуждение в Совет Безопасности и продление оружейного эмбарго будет решительной. Для ответа на такие провокации существуют различные варианты. Однако относительно возможного военного ответа должен сказать, что Исламская Республика Иран всегда выступала за мирный и законный путь урегулирования", - сказал Джалали.

Джалали добавил, что Тегеран ответит жестко на любую военную авантюру президента США Дональда Трампа против Ирана Иран жестко ответит на любую военную авантюру США.

"Действия Трампа в связи с наложением вето могут иметь две цели. Первая, данный вопрос является частью партийных разногласий в Соединенных Штатах и попыткой одержать победу на предстоящих выборах. Второй аспект заключается в том, что Соединенные Штаты, вероятно, настроены на военный конфликт с Ираном. Мы надеемся, что действия Трампа не продиктованы второй целью, потому что ответ Ирана на любую военную авантюру Соединенных Штатов будет жестким", сказал посол, комментируя ветирование президентом США резолюции конгресса, запрещающей ему применение военной силы против Тегерана.