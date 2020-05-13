Объединённый мир борьбы назвал 5 лучших борцов Ирана

Среди указанных борцов, Хамид Сориан является единственным борцом греко-римского стиля, который попал в список лучших борцов Ирана.

Тахти – победитель 1 золотой и 2 серебряных медалей на Олимпийских играх, 2 золота и 2 серебра Чемпионата мира и 1 золото на Азиатских играх.

Бывший борец греко-римского стиля Хамид Сориан также завоевал 1 золото Олимпийских игр, 6 золотых медалей на Чемпионате мира и 2 золотые медали на Чемпионате Азии.

Иранский борец вольного стиля Абдоллах Мовахед также является обладателем 1 золото на Олимпийских играх, 5 золотых медалей на Чемпионате мира и 2 золота на Азиатских играх.

Расул Хадем – победитель 1 золото и 1 бронзу на Олимпийских играх, 2 золота и 1 серебро на Чемпионате мира, 1 золото и 1 серебро на Азиатских играх и 5 золотых медалей на Чемпионате Азии.

Борец вольного стиля Хасан Яздани, который занимает 5-е место в списке лучших борцов Ирана, выиграл 1 золотую медаль на Олимпийских играх, 2 золотую 1 серебряный и 1 бронзовый медали на Чемпионате мира, 1 золото на Азиатских играх и 1 золото на Чемпионате Азии.