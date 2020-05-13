Иран и Малайзия обсудили расширение двусторонних отношений



"Президент Ирана и премьер-министр Малайзии во время телефонного разговора подтвердили свою готовность к развитию двусторонних отношений по всем направлениям", говорится в сообщении.

Стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей в торгово-экономической сфере, подчеркнув, что не пожалеют никаких усилий для поощрения торговли между Тегераном и Куала-лумпуром.

Собеседники также указали на важность Совместного всеобъемлющего плана действий для обеспечения международной и региональной безопасности, отметив, что незаконные санкции США против Ирана, в частности в нынешней тяжелой ситуации является наращением права человека.

Лидеры двух стран назвали борьбу с коронавирусом международным вызовом, и подтвердили необходимость сотрудничества исламских государств для преодоления кризиса.

Рухани и Яссин также заявили о готовности двух стран к обмену опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.

Президент Исламской Республики Иран также пригласил премьер-министра Малайзии посетить Иран в любое удобное время.