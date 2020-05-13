Иран и Малайзия обсудили расширение двусторонних отношений

"Президент Ирана и премьер-министр Малайзии во время телефонного разговора подтвердили свою готовность к развитию двусторонних отношений по всем направлениям", говорится в сообщении.
Стороны обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей в торгово-экономической сфере, подчеркнув, что не пожалеют никаких усилий для поощрения торговли между Тегераном и Куала-лумпуром.
Собеседники также указали на важность Совместного всеобъемлющего плана действий для обеспечения международной и региональной безопасности, отметив, что незаконные санкции США против Ирана, в частности в нынешней тяжелой ситуации является наращением права человека.
Лидеры двух стран назвали борьбу с коронавирусом международным вызовом, и подтвердили необходимость сотрудничества исламских государств для преодоления кризиса.
Рухани и Яссин также заявили о готовности двух стран к обмену опытом борьбы с коронавирусной инфекцией.
Президент Исламской Республики Иран также пригласил премьер-министра Малайзии посетить Иран в любое удобное время.
Тегеран, 13 мая. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани и премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин провели в среду телефонные переговоры, сообщает пресс-служба иранского президента.
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