Небензя не видит причин для продления оружейного эмбарго против Ирана

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США уже подготовили проект резолюции для голосования в ООН по теме продления оружейного эмбарго в отношении Ирана.

"Я не вижу никаких причин, почему оружейное эмбарго должно быть наложено на Иран. Оно истекает 18 октября, оно было временным", - сказал Небензя на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия накладывать вето на резолюцию США.

"По сути это не эмбарго, это порядок, по которому Ирану позволено экспортировать или импортировать вооружения при согласии Совета Безопасности. Вы можете назвать это де-факто эмбарго, но технически это не было эмбарго. И оно истекает. И для нас это очевидно. Мы исходим из того, что оно истекает 18 октября", - добавил постпред РФ.