Иран и Россия сделали акцент на сотрудничестве в борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в режиме видеоконференции обсудил с Министром здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран Саидом Намаки вопросы развития взаимодействия России и Ирана по обмену опытом в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Особое внимание руководители органов охраны здоровья России и Ирана уделили организации оказания медицинской помощи и клиническим рекомендациям по лечению COVID-19.

Достигнута договоренность о поддержании постоянных рабочих контактов, а также налаживании взаимодействия между научно-исследовательскими центрами по вопросам разработки, испытания и практического применения средств диагностики, профилактики и терапии респираторных инфекций.

Ранее в ходе состоявшихся 22 апреля 2020 г. переговоров статс-секретаря – заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации А.В. Дроновой с заместителем Министра здравоохранения по международным делам Министерства здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран М. Асади Лари стороны поделились информацией о принятых Россией и Ираном результативных мерах по реагированию на COVID-19, включая создание национальных и региональных штабов, оперативную разработку и внедрение нормативных правовых актов, использование информационных технологий, реализацию ограничительных мер для противодействия распространению инфекционных заболеваний.

В дискуссии по вопросам применения лекарственных препаратов, развития сети лабораторной диагностики, разработки и внедрения методических рекомендаций по выявлению, профилактике и лечению граждан с подозрением на заражение респираторными инфекциями приняли участие эксперты органов системы здравоохранения Ирана и России.