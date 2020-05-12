В Иране пройдет конференция «Шамс и Руми» среди исследователей со всего мира

Институт «Шамс Тебризи» в сотрудничестве с Иранским институтом философии и Научной ассоциацией исламского мистицизма Ирана и рядом других научных учреждений объявил сегодня во вторник, что 6-я научно-международная конференция «Шамс и Руми» пройдет в Хое, Западный Азербайджан.

В этой международной конференции могут принять участие преподаватели университетов, студенты, изучающие персидский язык и литературу, а также другие гуманитарные направления.

Желающие представить статью могут отправить свои работы на электронный адрес ассоциации info@anjoman-erfan.com по 21 июля 2020 года.