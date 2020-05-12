12 мая 2020 г., 23:46
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News Code: 83785776
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В Иране пройдет конференция «Шамс и Руми» среди исследователей со всего мира

В Иране пройдет конференция «Шамс и Руми» среди исследователей со всего мира

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Иранский институт философии пригласил преподавателей, студентов, изучающих персидский язык и литературу, а также другие направления гуманитарных наук, представить стати для 6-й Международной конференции по «Шамс и Руми».

Институт «Шамс Тебризи» в сотрудничестве с Иранским институтом философии и Научной ассоциацией исламского мистицизма Ирана и рядом других научных учреждений объявил сегодня во вторник, что 6-я научно-международная конференция «Шамс и Руми» пройдет в Хое, Западный Азербайджан.

В этой международной конференции могут принять участие преподаватели университетов, студенты, изучающие персидский язык и литературу, а также другие гуманитарные направления.

Желающие представить статью могут отправить свои работы на электронный адрес ассоциации info@anjoman-erfan.com по 21 июля 2020 года.

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