12 мая 2020 г., 23:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83785774
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65% иранских медсестер находятся на передовой борьбы с коронавирусом

65% иранских медсестер находятся на передовой борьбы с коронавирусом

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Заместитель министра здравоохранения по сестринским делам Марьям Хазрати сказала, что 65% иранских медсестер служат на на передовой борьбы с коронавирусом.

«Позиция медицинских сестер Ирана в мире и в регионе высока, и сегодня Иран среди стран Восточного Средиземноморья с точки зрения этой науки после Турции занимает второе место», - сказала она.

«В настоящее время 45 000 студентов-медсестер учатся в 192 институтах в стране, и у нас есть 16 сестринских исследовательских центров, исследовательская сеть медицинских сестер и 38 научных журналов по медсестринскому делу на английском и персидском языке, которые публикуются в авторитетных международных индексах», - добавила она.

По ее словам, «в настоящее время у нас нет недостатка в медсестрах».

«С начала эпидемии вируса около 1073 медсестер, включая аспирантов, магистров, членов кафедр и пенсионеров, а также волонтеров, оказали помощь пациентам с коронавирусом в больницах», - указала она.

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