ЮНИСЕФ отправил в Иран повязки для детей с буллёзным эпидермолизом

Повязки, изготовленные шведской фармацевтической компанией Mölnlycke, были подготовлены в сотрудничестве с Глобальным центром закупок Фонда в Копенгагене и отправлены в Иран. Поставка перевязочных материалов весом 8,5 тонн будет доставлена ​​в министерство здравоохранения и медицинского образования для распространения в учреждении поддержки «Ханэ ИБИ» и среди семей с детьми с этим заболеванием в различных провинциях Ирана.

Буллёзный эпидермолиз (БЭ) — группа генетически и клинически гетерогенных заболеваний, характеризующаяся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимостью кожи и её чувствительностью к незначительной механической травме («механобуллезная болезнь».

БЭ делится на 3 основных типа: простой, пограничный, дистрофический. Отдельно выделен синдром Киндлера.