Президент: действия Ирана в борьбе с коронавирусом опровергли ошибочные суждения о системе и правительстве

«Наши действия против коронавируса значительны, и многие страны хвалят это», - сказал он.

«Действия Ирана в борьбе с коронавирусом опровергли ошибочные суждения о системе и правительстве», - добавил он.

«Одно из суждений об Иране заключалось в том, что из-за революции наука и знания не развивались так, как следовало бы в этой стране, и научная мощь Ирана находится на низком уровне; Другой вопрос касался управленческой власти в Иране, и говорили, что иранский народ имеют проблемы с режимом и не слушают власть», - продолжил Рухани.

«Западные страны думали, что, применяя давление и санкции, иранский народ не сможет выстоять более нескольких месяцев, а с распространением вируса они думали, что страна с жесткими санкциями и ограниченными финансовыми ресурсами не сможет противостоять», - указал он.

«Однако распространение этой болезни в некоторых частях страны, таких как авиационная промышленность, транспорт и туризм, вызвало ущерб, который требует длительных усилий для компенсации», - отметил президент.

«Сегодня мы достигли производства аппарата искусственного дыхания, масок N-95 и тестов-системы, которые, помимо удовлетворения внутренних потребностей Министерства здравоохранения, также позволяют осуществлять экспорт. Это показывает ту большую работу, которая была проделана в нашей стране», - заключил он.