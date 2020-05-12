12 мая 2020 г., 21:15
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32 тонны погружных насосов прибыли в Иран

32 тонны погружных насосов прибыли в Иран

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в сотрудничестве с министерством энергетики Ирана импортировал 32 тонны погружных насосов для водоснабжения и канализации в Иран.

Советник министра энергетики Ирана Мохаммад Али Фарахнакиан заявил, что погружные насосы будут использованы в провинциях Лорестан, Хузестан и Голестан, где есть угроза наводнения.

По его словам, ЮНИСЕФ при поддержке таких стран, как Япония, Кувейт, Южная Корея, Швейцария и Канада, выделил кредит на 3 млн. 134 тыс. долларов для оказания помощи уязвимым детям после того, когда произошло мощное наводнение в апреле 2019 года в Иране.
Наводнения в Иране начались в марте и продолжились в апреле 2019 года, представляя собой внезапные паводки, которые затронули обширные территории Ирана, наиболее сильно проявившись в провинциях: Голестан, Фарс, Хузестан, Лурестан. 23 из 31 провинции страны в той или иной мере пострадали от наводнений

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