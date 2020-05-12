32 тонны погружных насосов прибыли в Иран

Советник министра энергетики Ирана Мохаммад Али Фарахнакиан заявил, что погружные насосы будут использованы в провинциях Лорестан, Хузестан и Голестан, где есть угроза наводнения.

По его словам, ЮНИСЕФ при поддержке таких стран, как Япония, Кувейт, Южная Корея, Швейцария и Канада, выделил кредит на 3 млн. 134 тыс. долларов для оказания помощи уязвимым детям после того, когда произошло мощное наводнение в апреле 2019 года в Иране.

Наводнения в Иране начались в марте и продолжились в апреле 2019 года, представляя собой внезапные паводки, которые затронули обширные территории Ирана, наиболее сильно проявившись в провинциях: Голестан, Фарс, Хузестан, Лурестан. 23 из 31 провинции страны в той или иной мере пострадали от наводнений