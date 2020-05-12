12 мая 2020 г., 20:46
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News Code: 83785677
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Президент Сербии: мы полны решимости содействовать экономическому сотрудничеству с Ираном

Президент Сербии: мы полны решимости содействовать экономическому сотрудничеству с Ираном

Белград, 12 мая, ИРНА - Сегодня во вторник, получив верительные грамоты от нового посла Ирана в Белграде Рашида Хасанпура, президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что страна полна решимости содействовать сотрудничеству с Исламской Республикой в различных областях, особенно в экономической и торговой сферах.

Передавая теплые приветствия президенту Хасану Рухани, Александр Вучич указал на хорошие отношения между двумя странами и подчеркнул важность развития сотрудничества дружественных отношений с Исламской Республикой и выразил надежду, что он посетит Иран в ближайшем будущем.

Он также выразил соболезнования жертвам COVID-19 в Иране и выразил надежду, что обе страны успешно преодолеют сложившуюся ситуацию и предпримут шаги для реализации двусторонних программ развития сотрудничества.

Вучич также высоко оценил твердую позицию Исламской Республики Иран в поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Сербии.

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