Президент Сербии: мы полны решимости содействовать экономическому сотрудничеству с Ираном

Передавая теплые приветствия президенту Хасану Рухани, Александр Вучич указал на хорошие отношения между двумя странами и подчеркнул важность развития сотрудничества дружественных отношений с Исламской Республикой и выразил надежду, что он посетит Иран в ближайшем будущем.

Он также выразил соболезнования жертвам COVID-19 в Иране и выразил надежду, что обе страны успешно преодолеют сложившуюся ситуацию и предпримут шаги для реализации двусторонних программ развития сотрудничества.

Вучич также высоко оценил твердую позицию Исламской Республики Иран в поддержку национального суверенитета и территориальной целостности Сербии.