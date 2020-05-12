Лидер: потеря близких и трудолюбивых молодых людей трудна

«Морской инцидент, который привело к массовому мученичеству морских военных, очень печален и прискорбен для меня. Хотя трудолюбивый персонал, погибший во время трудного и почетного служения, вознаграждается Богом, но, горе от потери любимых для их семей и потеря трудолюбивой молодежи очень тяжелы. Я выражаю свои соболезнования семьям погибших и прошу Бога дать им терпение», - сказал он.

19 человек погибли, 15 пострадали в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана.