12 мая 2020 г., 20:34
Journalist ID: 2388
News Code: 83785672
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Лидер: потеря близких и трудолюбивых молодых людей трудна

Лидер: потеря близких и трудолюбивых молодых людей трудна

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Верховный лидер революции аятолла Али Хаменеи направил послание главнокомандующему армии генералу-майору Абдулрахиму Мусави в связи с гибелью ряда военных в результате инцидента во время военных учениях и выразил соболезнования.

«Морской инцидент, который привело к массовому мученичеству морских военных, очень печален и прискорбен для меня. Хотя трудолюбивый персонал, погибший во время трудного и почетного служения, вознаграждается Богом, но, горе от потери любимых для их семей и потеря трудолюбивой молодежи очень тяжелы. Я выражаю свои соболезнования семьям погибших и прошу Бога дать им терпение», - сказал он.

19 человек погибли, 15 пострадали в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана.

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