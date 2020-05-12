Иранские исследователи приобрели знания для производства препаратов от коронавируса

«Как только соответствующие органы подтвердят положительные результаты клинического испытания лекарства и получат окончательное одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами, эти тесты готовы для производства», - отметил он.

«Массовое производство этих лекарств подлежит одобрению Научного комитета Национального штаба по борьбе с коронавирусом и получению лицензии от Управления по контролю за продуктами и лекарствами и это находится в стадии рассмотрения», - добавил он.

«В настоящее время мы ждем окончательных результатов отчетов и исследований Научного комитета Национального штаба по борьбе с коронавирусом, и они должны объявить, какой из многих препаратов для лечения вируса одобрен, чтобы позволить им выйти на рынок», - продолжил он.

Ватанпур также указал на готовность нескольких компаний производить вакцины и напомнил: «Эти компании провели исследования в этой области, которые, мы надеемся, приведут к положительным результатам. Производство вакцин занимает больше времени и стоит дороже, и нельзя ожидать, что оно будет достигнуто в короткие сроки».