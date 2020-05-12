12 мая 2020 г., 15:01
Journalist ID: 2388
News Code: 83785327
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МИД: неэффективность администрации Трампа оказала давление на медсестер в США

МИД: неэффективность администрации Трампа оказала давление на медсестер в США

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что неэффективность администрации Трампа оказала невыносимое давление на медсестер в борьбе с коронавирусом без надлежащего оборудования.

«Сегодня Всемирный день медсестер. Во время вспышки вируса мы все обязаны медсестрам в Иране и во всем мире, которые рискуют своими жизнями ради спасения наших жизней», - написал он в Twitter.

«Этот риск особенно значим в США, где неэффективность администрации Трампа оказала невыносимое давление на медсестер на передовой линии борьбы без надлежащего оборудования», - добавил он.

Согласно последним сообщениям, в Соединенных Штатах коронавирусом на сегодняшний день инфицировано 1 385 834 человека, в результате чего погибло 81 795 человек.

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