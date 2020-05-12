12 мая 2020 г., 14:39
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В Иране выявили 1529 новых случаев заражения коронавирусом

В Иране выявили 1529 новых случаев заражения коронавирусом

Тегеран, 12 мая. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 110 767, летальных исходов — на 6733, зафиксированы 88 357 случаев выздоровления. Об этом сообщил во вторник глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования Киянуш Джаханпур.

"За последние сутки выявлены 1481 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 110 767 человек", сказал Джаханпур на пресс-конференции.

Он отметил, что за последние сутки, к сожалению, умерли 48 человек, добавив, что в общей сложности в Иране умерли уже 6733 человек.

По словам Джаханпура, зафиксированы 88 357 случаев выздоровления среди заразившихся. "2713 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии", уточнил Джаханпур.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в более 200 странах, включая Иран.

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