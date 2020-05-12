Иранские фотографы получили премии на фестивале «NSAPK 2020»

Фотография «Конец дня» иранского фотографа Омидреза Пурнаби получил специальную премию жюри в категории «Салон Novi Sad».

Фотография «Глиняное лицо 7» иранского фотографа Али Саме получил золотой медаль фестиваля. Жюри также высоко оценили фотографию «Люди и цветы» Эхсана Мортазави из Ирана.

В этом фестивале, который проходит под руководством Международной федерации фотографического искусства (FIAP) и PSA, приняли участие такие иранские фотографы, как Омидреза Пурнаби, Эхсан Мортазави, Эбрахим Бахрами, Эрфан Рабии Дастджерди, Али Самеи, Реза Джавади, Эльмира Форузани и Навид Заребин Ираны.