12 мая 2020 г., 14:26
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Иранские фотографы получили премии на фестивале «NSAPK 2020»

Иранские фотографы получили премии на фестивале «NSAPK 2020»

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Иранские фотографии стали обладателями фотофестиваля «NSAPK 2020» (Сербия и Монтенегро).

Фотография «Конец дня» иранского фотографа Омидреза Пурнаби получил специальную премию жюри в категории «Салон Novi Sad».
Фотография «Глиняное лицо 7» иранского фотографа Али Саме получил золотой медаль фестиваля. Жюри также высоко оценили фотографию «Люди и цветы» Эхсана Мортазави из Ирана.
В этом фестивале, который проходит под руководством Международной федерации фотографического искусства (FIAP) и PSA, приняли участие такие иранские фотографы, как Омидреза Пурнаби, Эхсан Мортазави, Эбрахим Бахрами, Эрфан Рабии Дастджерди, Али Самеи, Реза Джавади, Эльмира Форузани и Навид Заребин Ираны.

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