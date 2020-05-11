Рябков заявил, что РФ обменивается с Ираном и Венесуэлой аналитикой по вопросам пандемии

"Безусловно, контакты с Ираном и Венесуэлой по пандемии у нас идут. Причем постоянно, по разным линиям, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - И это вопросы не только материальной помощи и содействия. Это также обмен оценками, аналитическими выкладками, в том числе обсуждаем вопросы, касающиеся взаимодействия на соответствующих международных площадках, где представлены наши страны".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В Иране зарегистрировано 109 286 случаев заражения коронавирусом, общее количество летальных исходов составляет 6 685. По состоянию на 3 мая в Венесуэле зафиксировано 357 случаев заражения, 10 человек умерли.