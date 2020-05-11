Рухани назвал иранский народ главным победителем борьбы с коронавирусом

Иранский народ, в частности медицинский персонал с начала вспышки коронавируса в стране приступил к борьбе с пандемией коронавирусаиз всех сил", сказал Рухани на встрече с медиками, борющимися с COVID-19 провинций Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Он также добавил, что все иранцы и мигранты в иранских больницах получили бесплатное лечение независимо от расы и цвета кожи.

Рухани заявил, что с афганскими гражданами, зараженными новым типом коронавируса следует обращаться в иранских больницах бесплатно, как и со всеми иранцами.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 109 286, летальных исходов — на 6685, зафиксированы 87422 случая выздоровления.